نشرية خاصة: أمطار غزيرة ورعود ورياح قوية عبر 19 ولاية شرقية

نبهت نشرية للديوان الوطني للأرصاد الجوية، حول حالة الطقس ليوم الاثنين، من تساقط أمطار رعدية غزيرة تصل إلى 40 ملم ورياح قوية عبر 19 ولاية شرقية.

وأفادت مصالح الديوان، أن النشرية تخص ولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، سوق أهراس، قسنطينة، ميلة، سطيف، باتنة، أم البواقي، خنشلة وتبسة.

وأفادت النشرية أن كمية الأمطار المتساقطة ستتراوح ما بين 20 إلى 40 ملم.

النشرية ستستمر صلاحيتها إلى غاية منتصف نهار.

كما نبه الديوان من هبوب رياح قوية عبر في كل من ولايات سكيكدة، عنابة والطارف والوادي، المغير، تقرت، ورقلة وإليزي.