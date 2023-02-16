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نشرية خاصة: أمطار غزيرة وزوابع رملية عبر ولايات جنوبية
الجزائر

نشرية خاصة: أمطار غزيرة وزوابع رملية عبر ولايات جنوبية

الشروق أونلاين
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نشرية خاصة: أمطار غزيرة وزوابع رملية عبر ولايات جنوبية

نبهت نشرية خاصة حول الحالة الجوية ليوم الخميس، من تساقط أمطار غزيرة إلى جانب هبوب زوابع رملية عبر بعض الولايات الجنوبية.

وحسب تنبيه من المستوى الثاني لديوان الأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: تندوف وبني عباس.

وستتراوح كميات التساقط ما بين 20 و40 ملم وقد تصل إلى 50 ملم على أن تكون هذه النشرية سارية بداية من صبيحة الخميس وإلى غاية مساء الجمعة على الساعة 6.

في حين نبهت نشرية أخرى جاءت من المستوى الأول من هبوب زوابع رملية عبر ولاية عين قزام.

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