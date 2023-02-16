نشرية خاصة: أمطار غزيرة وزوابع رملية عبر ولايات جنوبية
نبهت نشرية خاصة حول الحالة الجوية ليوم الخميس، من تساقط أمطار غزيرة إلى جانب هبوب زوابع رملية عبر بعض الولايات الجنوبية.
وحسب تنبيه من المستوى الثاني لديوان الأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: تندوف وبني عباس.
وستتراوح كميات التساقط ما بين 20 و40 ملم وقد تصل إلى 50 ملم على أن تكون هذه النشرية سارية بداية من صبيحة الخميس وإلى غاية مساء الجمعة على الساعة 6.
نشريـــــــــــــــــــــــــــــة خاصة …استمرار تساقط الأمطار بالجنوب
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— MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) February 16, 2023
في حين نبهت نشرية أخرى جاءت من المستوى الأول من هبوب زوابع رملية عبر ولاية عين قزام.
تنبيـــــــــــــــــــــــــــه من المستوى الأول
لمزيد من التفاصيل:https://t.co/pRSpqWY35a#درجات_الحرارة #الطقس #البيئة #الأرصاد_الجوية #طقس_العرب #الجزائر #موجة_برد #برد #ثلج #زوابع #رياح#meteo #temperature #froid #bms #algeria #phénomène #WMO #OMM pic.twitter.com/dKgNuy1MlV
— MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) February 16, 2023