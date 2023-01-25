نشرية خاصة: أمطار وثلوج عبر أكثر من 20 ولاية

نبّهت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من استمرار تساقط الأمطار بغزارة وثلوج إلى جانب موجة برد عبر العديد من الولايات الشمالية والجنوبية الغربية.

الولايات المعنية بالأمطار هي: عناية، سكيكدة، جيجل، ميلة سطيف، برج بوعريريج، بجايةـ تيزي وزو، البويرة، الجزائر، بومرداس، البليدة، المدية، تيبازة، عين الدفلى، الشلف، مستغانم، غليزان، وهران، معسكر سيدي بلعباس، عين تيموشنت، تلمسان والنعامة.

وستتراوح كميات التساقط حسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية ما بين 20 و40 ملم، في حين ستكون النشرية سارية إلى غاية الساعة 9 من ليلة الأربعاء.

في حين نبهت نشرية أخرى للديوان من تساقط ثلوج عبر كل من ولايات: قسنطينة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، جيجل، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، بجاية، تيزي وزو، البويرة، بومرداس، البليدة، المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت، الجلفة، الأغواط، تيارت، السعيدة، البيض، نعامة، سيدي بلعباس وتلمسان.