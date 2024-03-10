نشرية خاصة: أمطار ورياح قوية عبر أكثر من 30 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس ليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية عبر عدد كبير من الولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فستعرف الولايات الوسطى والغربية وكذا الجنوبية هبوب رياح قوية.

الولايات المعنية هي: الجزائر، سيدي بلعباس، ورقلة، تيبازة، الوادي، تيسمسيلت، الأغواط، غليزان، غرداية، تقرت، المسيلة، تيارت، أم البواقي، تبسة، عين صالح، تيزي وزو، الشلف، باتنة، مستغانم، تندوف، عين تموشنت، الجلفة، إليزي، تلمسان، المنيعة، البيض، المغير، خنشلة، عين الدفلى، المدية، بسكرة، سعيدة، النعامة، بومرداس، معسكر، ولاد جلال، وهران، البليدة وبشار.

وستكون هذه النشرية سارية من صبيحة يوم الأحد وإلى غاية الساعة 9 ليلا عبر بعض الولايات وإلى يوم الإثنين عبر أخرى.

من جهة أخرى، نبهت مصالح الديوان من تساقط أمطار رعدية عبر ولايات: الشلف، غليزان، مستغانم، معسكر، وهران، سيدي بلعباس، عين تموشنت وتلمسان.