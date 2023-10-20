نشرية خاصة: أمطار ورياح قوية عبر العديد من الولايات

نبهت نشرية حول حالة الطقس ليوم الجمعة من تساقط أمطار رعدية عبر عدد من الولايات الغربية إضافة إلى رياح قوية وزوابع رملية تشهدها مناطق أخرى.

وحسب تنبيه من المستوى الأول لديوان الأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: الشلف غليزان، مستغانم، معسكر، وهران، عين تيموشنت، تلمسان، سيدي بلعباس، النعامة والبيض.

في حين ستشهد عدة ولايات وسطى وجنوبية وغربية هبوب رياح قوية وزوابع رملية.

الولايات المعنية: الجزائر، سيدي بلعباس، ورقلة، تيبازة، الوادي، تميمون، غليزان، بجاية، غرداية، تقرت، المسيلة، عين صالح، تيزي وزو، الشلف، باتنة، مستغانم، عين تيموشنت، الجلفة، تلمسان، المنيعة، سكيكدة، المغير، جيجل، بسكرة، أدرار، بومرداس، معسكر، ولاد جلال، وهران والبليدة.

وستتراوح سرعة الرياح مابين 60 و70 كلم/سا، في حين ستكون النشرية سارية من صبيحة الجمعة وإلى غاية الساعة 9 ليلا من نفس اليوم.