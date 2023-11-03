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نشرية خاصة: أمطار ورياح قوية عبر هذه الولايات

الشروق أونلاين
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نشرية خاصة: أمطار ورياح قوية عبر هذه الولايات

أفادت نشرية للديوان الوطني للأرصاد الجوية، حول حالة الطقس ليوم الجمعة بتساقط أمطار رعدية وكذا هبوب رياح وزوابع رملية عبر عدد من الولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: تيبازة، البليدة، الجزائر، بومرداس، الطارف، عنابة وسكيكدة.

في حين ستعرف العديد من الولايات الأخرى هبوب رياح قوية تترواح سرعتها مابين 60 و70 كلم/ سا وقد تصل إلى 80 كلم/ سا.

الولايات المعنية: الجزائر، تيبازة، غليزان، الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، تلمسان، عين الدفلى، بومرداس، معسكر، وهران، البليدة، بجاية، الأغواط، المسيلة، تيارت، تبسة، تيزي وزو، عنابة، الجلفة، سكيكدة، البيض، المغير، جيجل، خنشلة، بسكرة، الطارف، النعامة، ولاد جلال، الوادي.

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