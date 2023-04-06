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نشرية خاصة: أمطار ورياح وزوابع رملية عبر 15 ولاية
الجزائر

نشرية خاصة: أمطار ورياح وزوابع رملية عبر 15 ولاية

الشروق أونلاين
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نشرية خاصة: أمطار ورياح وزوابع رملية عبر 15 ولاية
ح.م

نبهت نشرية حول الحالة الجوية ليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية ورياح قوية بالإضافة إلى زوابع رملية عبر ولايات جنوبية وغربية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول للديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: غرداية، المنيعة، تميمون، البيض، بشار، بني عباس وتندوف.

في حين حذرت نشرية أخرى من هبوب رياح قوية وزوابع رملية عبر كل من ولايات: الجزائر، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، عين تيموشنت، الوادي، تقرت، ورقلة، غرداية، المنيعة، تميمون، البيض، بشار، بني عباس وتندوف.

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