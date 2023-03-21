نشرية خاصة: أمطار وزوابع رملية عبر ولايات جنوبية
نبهت نشرية جديدة حول حالة الطقس ليوم الثلاثاء، من استمرار تساقط الأمطار وهبوب الرياح عبر بعض الولايات الجنوبية.
وفي تنبيه من المستوى الأول للديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: إليزي وورقلة.
كما نبهت المصالح ذاتها من هبوب رياح قوية وزوابع رملية عبر كل من ولايات: الوادي، ورقلة، جانت، تمنراست، إليزي.
تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيه من المستوى الأول خاص بظواهر جوية من أمطار رعدية، زوابع رملية ورياح عاتية، تميز عدة ولايات جنوبية من الوطن.
كونوا يقظين.
للمزيد من التفاصيل:https://t.co/pRSpqWY35a#orageuses #pluies #VentViolent #ventdesable #meteo pic.twitter.com/927BcYn5R8
— MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) March 21, 2023