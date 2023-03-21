نشرية خاصة: أمطار وزوابع رملية عبر ولايات جنوبية

نبهت نشرية جديدة حول حالة الطقس ليوم الثلاثاء، من استمرار تساقط الأمطار وهبوب الرياح عبر بعض الولايات الجنوبية.

وفي تنبيه من المستوى الأول للديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: إليزي وورقلة.

كما نبهت المصالح ذاتها من هبوب رياح قوية وزوابع رملية عبر كل من ولايات: الوادي، ورقلة، جانت، تمنراست، إليزي.