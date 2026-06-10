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الجزائر

نشرية خاصة: أمواج بارتفاع يصل إلى 2.5 أمتار على سواحل 14 ولاية

الشروق أونلاين
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نشرية خاصة: أمواج بارتفاع يصل إلى 2.5 أمتار على سواحل 14 ولاية
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تعبيرية

حذّرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية يوم الأربعاء، من تشكّل أمواج عاتية يصل ارتفاعها إلى 2.5 أمتار، بسواحل 14 ولاية وسطى وغربية وشرقية.

ويتعلق الأمر بكل من مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر، بومرداس، وتيزي وزو. حيث يتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج الشمالية الشرقية، بين 1.5 إلى 2 أمتار. وقد تصل إلى 2.5 أمتار.

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وتمتدّ صلاحية النشرية في هذه الولايات، من فجر يوم الخميس عند الساعة 3:00، إلى غاية عصر الجمعة عند الساعة 15:00.

أما بولايات وهران، وعين تيموشنت، وتلمسان، فيرتقب أن تتشكل أمواج شمالية شرقية، بارتفاع يتراوح بين 1.5 و2 أمتار. وذلك بداية من صباح الخميس عند الساعة 10:00، إلى غاية الجمعة عند الساعة 22:00.

كما نبّهت ذات المصالح من وصول ارتفاع الأمواج الشمالية الغربية إلى 1.5 متر، بسواحل بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، والطارف. من عصر الخميس عند الساعة 15:00، إلى نفس التوقيت من يوم الجمعة.

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