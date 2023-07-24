نشرية خاصة: استمرار درجات الحرارة المرتفعة عبر هذه الولايات

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس ليوم الإثنين، من استمرار درجات الحرارة الشديدة عبر العديد من الولايات.

وفي تنبيه خاص جاء باللون الأحمر، نبهت المصالح الجوية من موجة حر عبر كل من ولايات: بجاية، عنابة، جيجل، الطارف، سكيكدة، قالمة وتيزي وزو.

وستتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 44 إلى 46 درجة تحت الظل، وتصل محليا من 47 إلى 48 درجة، أما درجات الحرارة الدنيا تكون ما بين 30 و36 درجة.

أما صلاحية هذه النشرة فستدوم إلى غاية الساعة 18 مساء.

نشرية خاصة من المستوى الثالث باللون الأحمر:

موجة حر تجتاح بعض ولايات الوطن، حيث أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 44 إلى 46 درجة تحت الظل، وتصل محليا من 47 إلى 48 درجة، أما درجات الحرارة الدنيا تكون ما بين 30 و36 درجة.

صلاحية هذه النشرة نهار اليوم إلى غاية الساعة 18 مساء. pic.twitter.com/QmeYvo5tar — MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) July 24, 2023

في حين نبهت نشرية أخرى من المستوى الأول والثاني من استمرار موجة الحر أيضا عبر ولايات: الجزائر، بومرداس، عين الدفلى، البليدة، المدية، البويرة، المسيلة، ميلة، قسنطينة، باتنة، خنشلة وتبسة، سوق أهراس، ورقلة، تيبازة، الواد، تيسمسيلت، برج بوعريريج، غليزان، تقرت، برج باجي مختار، تيارت، أم البواقي، عين صالح، الشلف، سطيف، الجلفة، المغير، بسكرة، أدرار، سعيدة، معسكر، ولاد جلال،

وستتراوح درجات الحرارة عبر هذه الولايات مابين 42 و44 درجة تحت الظل،