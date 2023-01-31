نشرية خاصة: استمرار موجة البرد عبر 13 ولاية
نبهت نشرية جديدة حول الحالة الجوية ليوم الثلاثاء من استمرار موجة البرد عبر 13 ولاية، إلى جانب زوابع رملية عبر بعض ولايات الجنوب.
وفي تنبيه من المستوى الأول، حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية من استمرار موجة البرد عبر هذه الولايات: خنشلة، سطيف، الجلفة، باتنة، تبسة، برج بو عريريج، أم البواقي، المدية، تيارت، الاغواط، البيض، النعامة وبشار.
مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تضع تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر خاص باستمرار الأجواء الباردة على الولايات الآتية:
خنشلة، سطيف، الجلفة، باتنة، تبسة، برج بو عريريج، أم البواقي، المدية، تيارت، الاغواط، البيض، النعامة وبشارhttps://t.co/pRSpqWYAUI pic.twitter.com/rZIpS7bg5r
— MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) January 31, 2023
كما نبه الديوان من هبوب زوابع رملية بولايتي عين صالح وأدرار، وهذا من صبيحة الثلاثاء إلى غاية الساعة 6 مساء من نفس اليوم.
تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر خاص بزوابع رملية تميز اليوم ولايتي عين صالح وأدرار
لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/26mJJCdzeK#sahara #vente #algerie #insalah #adrar #sud #Vigilance #VigilanceJaune pic.twitter.com/4TK60E2qdH
— MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) January 31, 2023