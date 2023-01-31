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نشرية خاصة: استمرار موجة البرد عبر 13 ولاية
الجزائر

نشرية خاصة: استمرار موجة البرد عبر 13 ولاية

الشروق أونلاين
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نشرية خاصة: استمرار موجة البرد عبر 13 ولاية
ح.م

نبهت نشرية جديدة حول الحالة الجوية ليوم الثلاثاء من استمرار موجة البرد عبر 13 ولاية، إلى جانب زوابع رملية عبر بعض ولايات الجنوب.

وفي تنبيه من المستوى الأول، حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية من استمرار موجة البرد عبر هذه الولايات: خنشلة، سطيف، الجلفة، باتنة، تبسة، برج بو عريريج، أم البواقي، المدية، تيارت، الاغواط، البيض، النعامة وبشار.

كما نبه الديوان من هبوب زوابع رملية بولايتي عين صالح وأدرار، وهذا من صبيحة الثلاثاء إلى غاية الساعة 6 مساء من نفس اليوم.

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