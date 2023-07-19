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الجزائر

نشرية خاصة: استمرار موجة الحرّ بالمناطق الجنوبية للعاصمة يوم الخميس

الشروق أونلاين
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نشرية خاصة: استمرار موجة الحرّ بالمناطق الجنوبية للعاصمة يوم الخميس
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ارتفاع محسوس لدرجات الحرارة

تستمرّ درجات الحرارة في تسجيل مستويات عالية فوق الـ40 درجة مئوية بالمناطق الجنوبية لعاصمة البلاد إلى جانب ولايات أخرى شمالي البلاد.

فحسب ما ذكرته نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، ستتراوح درجات الحرارة بين 40 و42 درجة يوم الخميس أيضا، بكل من:

  • جنوب الجزائر،
  • تيبازة،
  • جنوب مستغانم،
  • وهران،
  • جنوب بجاية،
  • جنوب سكيكدة،
  • عنابة والطارف.

وكانت نشرية سابقة قد حذّرت من وصول درجات الحرارة القصوى إلى 45 درجة بولايات الجزائر والبليدة وبومرداس، يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 جويلية.

كما وصلت درجات الحرارة في الجزائر، وعدّة ولايات مجاورة، إلى 48 درجة مئوية يوم الثلاثاء الماضي 11 جويلية. ما استدعى إصدار نشرية خاصة بين التاسعة 9:00 صباحا والثالثة 15:00 زوالا من نفس اليوم.

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