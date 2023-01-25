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نشرية خاصة: الثلوج في 29 ولاية إلى غاية مساء الخميس
الجزائر

نشرية خاصة: الثلوج في 29 ولاية إلى غاية مساء الخميس

الشروق أونلاين
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نشرية خاصة: الثلوج في 29 ولاية إلى غاية مساء الخميس
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ثلوج في شمال الجزائر

يستمرّ تساقط الثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوّها بين 800 و900 متر، في المناطق الشمالية للجزائر. إلى غاية عصر يوم الخميس، حسب ما أشارت إليه نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية.

الولايات المعنية بالنشرية الجديدة هي: الأغواط، أم البواقي، باتنة، تبسة، تلمسان، تيارت، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، قالمة، قسنطينة، المسيلة، البيض، تيسمسيلت، خنشلة، سوق أهراس، والنعامة.

وتستمرّ صلاحية النشرية في هذه الولايات ما بين الساعة السادسة 18:00 من مساء الأربعاء، والثالثة 15:00 عصر الخميس. حيث يتوقع أن يصل سمك الثلوج إلى ما بين 10 و15 سم.

أما بولايات: بجاية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، جيجل، سطيف، المدية، برج بوعريريج، بومرداس، ميلة، وعين الدفلى، فسيتراوح سمك الثلوج بين 10 و20 سم. وهذا إلى غاية الثالثة 15:00 من عصر الخميس.

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