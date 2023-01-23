نشرية خاصة: برد شديد في الجنوب وثلوج في بشار بداية من الثلاثاء

لن تقتصر موجة البرد الشديد التي تعرفها الجزائر على مناطق شمال البلاد، حيث نبّهت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، من تسجيل درجات حرارة منخفضة في 4 ولايات بالجنوب.

وحسب النشرية، ستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 0 و درجتين (2-) تحت الصفر، بكلّ من بشار، شمال تيميمون، المنيعة، وغرداية.

أما درجات الحرارة القصوى فلن تتجاوز هي الأخرى 10 درجات مئوية. وهذا طيلة فترة صلاحية النشرية، التي تمتدّ إلى غاية يوم الثلاثاء.

إلى جانب ذلك، ستكون ولاية بشار على موعد مع تساقط الثلوج، حسب ما تؤكده نشرية أخرى للأرصاد الجوية. وهذا ابتداء من يوم الثلاثاء.

وتفيد النشرية بتساقط كمية من الثلوج يصل سمكها إلى 10 سم بولاية بشار، بداية من الساعة السادسة 06:00 من صباح الثلاثاء، وإلى غاية الثالثة 03:00 من فجر الأربعاء.

نشرية خاصة: موجة برد شديدة في 18 ولاية إلى غاية الثلاثاء

نبّهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة يوم الأحد، من تسجيل موجة برد شديدة في عدّة مناطق من شمال الجزائر. حيث تصل درجات الحرارة إلى 6 درجات تحت الصفر.

الولايات المعنية بالنشرية الخاصة هي: الجلفة، المدية، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، باتنة، خنشلة، أم البواقي، وتبسة. أين يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 3 درجات تحت الصفر، و6 درجات تحت الصفر.

وتمتدّ صلاحية النشرية في الولايات المذكورة، من الأحد إلى صباح الثلاثاء. في حين تستمرّ موجة البرد بولايات: تيسمسيلت، النعامة، البيض، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، والأغواط، من الإثنين إلى الثلاثاء عند الساعة السادسة 06:00 صباحا.

وحسب ما كشفت عنه المتحدثة باسم ديوان الأرصاد الجوية في وقت سابق من اليوم، يتوقع أن يتواصل تسرّب الهواء البارد، وتسلسل الاضطرابات الجوية على أغلب المناطق الشمالية للبلاد، إلى غاية نهاية شهر جانفي الجاري.