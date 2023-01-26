-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة: ثلوج بسمك 20 سم عبر 29 ولاية إلى غاية مساء الخميس
الجزائر

نشرية خاصة: ثلوج بسمك 20 سم عبر 29 ولاية إلى غاية مساء الخميس

الشروق أونلاين
  • 6700
  • 0
نشرية خاصة: ثلوج بسمك 20 سم عبر 29 ولاية إلى غاية مساء الخميس
أرشيف
ثلوج في شمال الجزائر

يستمرّ تساقط الثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوّها بين 800 و900 متر،إلى غاية عصر الخميس، إلى جانب أمطار رعدية غزيرة حسب ما أشارت إليه نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية.

الولايات المعنية بتساقط الثلوج هي: الأغواط، أم البواقي، باتنة، تبسة، تلمسان، تيارت، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، قالمة، قسنطينة، المسيلة، البيض، تيسمسيلت، خنشلة، سوق أهراس، والنعامة.

وتستمرّ صلاحية النشرية في هذه الولايات إلى غاية الساعة الثالثة 15:00 عصر الخميس. حيث يتوقع أن يصل سمك الثلوج إلى ما بين 10 و15 سم.

أما بولايات: بجاية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، جيجل، سطيف، المدية، برج بوعريريج، بومرداس، ميلة، وعين الدفلى، فسيتراوح سمك الثلوج بين 10 و20 سم. وهذا إلى غاية الثالثة 15:00 من عصر الخميس.

من جهة أخرى، نبهت نشرية لديوان الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية عبر 39 ولاية وهي: الطارف، عنابة، سكيكدة، تبسة، سوق أهراس، قالمة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، ميلة، قسنطينة، جيجل، سطيف، بجاية، برج بوعريريج، تيزي وزو، البويرة، المدية، تيسمسيلت، عين الدفلى، البليدة، الجزائر، تيبازة، بومرداس، تيسمسيلت، الجلفة، تيارت، الاغواط، شلف، مستغانم، غليزان، وهراس، معسكر، سيدي بلعباس، سعيدة، البيض، عين تيموشنت، تلمسان والنعامة.

مقالات ذات صلة
أقسم بالله… سنفتح تحقيقا عن كل سنتيم منهوب

أقسم بالله… سنفتح تحقيقا عن كل سنتيم منهوب

عدل: توزيع كل السكنات التي هي قيد الإنجاز قبل نهاية السنة

عدل: توزيع كل السكنات التي هي قيد الإنجاز قبل نهاية السنة

مجلس قضاء الجزائر: إدانة أرزقي براقي بـ10 سنوات حبسا نافذا

مجلس قضاء الجزائر: إدانة أرزقي براقي بـ10 سنوات حبسا نافذا

حسابات بنكية بسويسرا وإسبانيا لتكديس “ريع الفساد”

حسابات بنكية بسويسرا وإسبانيا لتكديس “ريع الفساد”

أخطاء الماضي في شركات الدولة لن تتكرّر

أخطاء الماضي في شركات الدولة لن تتكرّر

تقدم ومنحى تصاعدي ايجابي في العلاقات الجزائرية الفرنسية

تقدم ومنحى تصاعدي ايجابي في العلاقات الجزائرية الفرنسية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد