نشرية خاصة: ثلوج بسمك 20 سم عبر 29 ولاية إلى غاية مساء الخميس

يستمرّ تساقط الثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوّها بين 800 و900 متر،إلى غاية عصر الخميس، إلى جانب أمطار رعدية غزيرة حسب ما أشارت إليه نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية.

الولايات المعنية بتساقط الثلوج هي: الأغواط، أم البواقي، باتنة، تبسة، تلمسان، تيارت، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، قالمة، قسنطينة، المسيلة، البيض، تيسمسيلت، خنشلة، سوق أهراس، والنعامة.

وتستمرّ صلاحية النشرية في هذه الولايات إلى غاية الساعة الثالثة 15:00 عصر الخميس. حيث يتوقع أن يصل سمك الثلوج إلى ما بين 10 و15 سم.

أما بولايات: بجاية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، جيجل، سطيف، المدية، برج بوعريريج، بومرداس، ميلة، وعين الدفلى، فسيتراوح سمك الثلوج بين 10 و20 سم. وهذا إلى غاية الثالثة 15:00 من عصر الخميس.

من جهة أخرى، نبهت نشرية لديوان الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية عبر 39 ولاية وهي: الطارف، عنابة، سكيكدة، تبسة، سوق أهراس، قالمة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، ميلة، قسنطينة، جيجل، سطيف، بجاية، برج بوعريريج، تيزي وزو، البويرة، المدية، تيسمسيلت، عين الدفلى، البليدة، الجزائر، تيبازة، بومرداس، تيسمسيلت، الجلفة، تيارت، الاغواط، شلف، مستغانم، غليزان، وهراس، معسكر، سيدي بلعباس، سعيدة، البيض، عين تيموشنت، تلمسان والنعامة.