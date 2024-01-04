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نشرية خاصة: ثلوج على المرتفعات الغربية بداية من الجمعة
الجزائر

نشرية خاصة: ثلوج على المرتفعات الغربية بداية من الجمعة

الشروق أونلاين
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نشرية خاصة: ثلوج على المرتفعات الغربية بداية من الجمعة

حذرت نشرية خاصة لديوان الأرصاد الجوية من تساقط ثلوج على المرتفعات الغربية التي يزيد علوها عن 1100 متر بداية من ليلة الجمعة.

وحسب تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية تخص النشرية المرتفعات الغربية التي يزيد علوها عن 1300/1200 متر، لتلتحق بمرتفعات 1100 متر خلال الليل.

في حين ستتراوح درجات الحرارة القصوى لظهيرة الجمعة مابين 14 إلى 20 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 09 إلى 17 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 14 إلى 32 درجة على المناطق الجنوبية.

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