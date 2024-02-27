نشرية خاصة: ثلوج كثيفة عبر 24 ولاية بداية من مساء الثلاثاء

نبهت نشرية لديوان الأرصاد الجوية حول حالة الطقس ليوم الثلاثاء، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات،اضافة إلى ثلوج وبرد عبر أخرى.

وحسب تنبيه من المستويين الأول والثاني فإن الولايات المعنية بالأمطار هي: تلمسان، سيدي بلعباس، عين تيموشنت، وهران، معسكر، غليزان، مستغانم، الشلف، تيسمسيلت، عين الدفلى، تيبازة، المدية، البليدة، العاصمة، بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية، سطيف، ميلة، جيجل، سكيكدة، قسنطينة، قالمة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، تبسة.

وستتراوح كميات التساقط بين 20 و40 ملم في الغرب وتصل إلى 60 ملم في الوسط وتتعدى 90 ملم في الولايات الشرقية.

من جهة أخرى، نبهت نشرية ثانية من تساقط ثلوج وبرد عبر ولايات: تلمسان، سيدي بلعباس، السعيدة، البيض، تيارت، الأغواط، الجلفة، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، تيزي وزو، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، بجاية، جيجل، ميلة، قسنطينة، أم البواقي، سوق أهراس، باتنة، خنشلة وتبسة.

وحسب الديوان سيتراوح سمك الثلوج مابين 5 و10 سم على الولايات الغربية وما بين 10 و20 سم عبر الولايات الوسطى والشرقية ويصل إلى 25 و30 سم عبر جبال جرجرة والأوراس.

وستكون هذه النشرية سارية حسب المصالح ذاتها من الساعة 6 مساء وليل الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس.

كما حذرت مصالح الديوان من هبوب رياح قوية مع زوابع رملية على بعض ولايات: النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة، بسكرة، بشار، إن صالح، أدرار، تمنراست، جانت