نشرية خاصة: ثلوج كثيفة عبر 3 ولايات إلى غاية الاثنين

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم الأحد من تساقط ثلوج كثيفة تصل إلى 15 سم عبر عدد من الولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن تساقط الثلوج سيخص ولايات باتنة، خنشلة وتبسة.

وسيصل سمك الثلوج في هذه الولايات بين 10 و15 سم وتستمر صلاحية النشرية من السادسة من مساء الأحد إلى غاية التاسعة من صباح الاثنين.

كما أفادت النشرية في تنبيه لها من المستوى الثاني باللون البرتقالي بتساقط أمطار رعدية غزيرة عبر ولايات: إليزي، ورقلة وتصل فيها التساقطات المطرية إلى 40 ملم.

كما ستعرف ولايات: تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، البويرة، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق أهرس تساقط امطار تصل إلى 50 ملم وتستمر إلى غاية السادسة مساء من يوم الاثنين.

ثلوج وأمطار رعدية غزيرة عبر هذه الولايات

كما نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول الطقس ليوم الأحد من تساقط ثلوج و أمطار رعدية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الثلوج ستخص ولايتي باتنة وخنشلة.

كما ستشهد ولايات: سيدي بلعباس، سوق أهراس، ورقلة، الوادي، بجاية، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو، باتنة، عنابة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، خنشلة، الطارف، سعيدة ومعسكر أمطار رعدية غزيرة.