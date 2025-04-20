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الجزائر

نشرية خاصة: ثلوج كثيفة عبر 5 ولايات

محمد فاسي
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نشرية خاصة: ثلوج كثيفة عبر 5 ولايات
ح.م
ثلوج

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة له حول حالة الطقس، لليوم الأحد، من تساقط ثلوج كثيفة على المرتفعات اللتي يتجاوز علوها 1300 متر عبر بعض الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، ستتساقط الثلوج من الساعة 12 ليلا من يوم غد الإثنين لغاية الساعة السادسة صباحا من نفس اليوم على ولايات: أم البواقي، قالمة، تبسة، خنشلة وباتنة.

تنبيه من المستوى الثاني: ثلوج وأمطار غزيرة على 18 ولاية

ونبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له صباحا حول حالة الطقس، لليوم الأحد، من تساقط ثلوج وأمطار على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، ستتساقط الثلوج من الساعة الثالثة صباحا من يوم غد الإثنين لغاية الساعة السادسة صباحا من نفس اليوم على ولايات: تبسة خنشلة وباتنة.

وحسب تنبيه آخر من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار التي تتراوح بين 20 و30 ملم وقد تصل أو تتجاوز محليا الـ 40 ملم محليا هي: النعامة، سيدي بلعباس، شمال البيض، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى، شمال الجلفة، شمال الأغواط، المدية، البليدة، البويرة، بومرداس، تيزي وزو وبجاية.

وستكون النشرية صالحة من الساعة لغاية الساعة 12 ظُهرا من اليوم الأحد.

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