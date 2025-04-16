نشرية خاصة: ثلوج كثيفة عبر 9 ولايات

مع استمرار تساقط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية

نبهت نشرية جديدة للأرصاد الجوية حول الطقس ليوم الأربعاء، من تساقط ثلوج كثيفة وأمطار غزيرة وهبوب رياح قوية عبر عدة ولايات.

وحملت النشرية الجديدة تنبيها حول تساقط ثلوج عبر ولايات: خنشلة، باتنة، سطيف، تيزي وزو، الجلفة، تيارت، تيسمسيلت، البيض وتلمسان.

تبدأ صلاحية النشرية من التاسعة صباحا إلى غاية الثالثة زوالا.

تنبيه من المستوى الثاني: أمطار رعدية غزيرة عبر 13 ولاية

كما أفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن ولايات: سكيكدة، عنابة، الطارف، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، باتنة، أم البواقي ، خنشلة و تبسة، ستشهد استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة جدا بكميات تتعدى 60 ملم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

كما حذر تنبيه ثاني للأرصاد الجوية، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على ولايات: بسكرة، أولاد جلال والمغير.

كمية التساقط تتعدي الـ 30 ملم وتستمر صلاحية النشرية إلى غاية منتصف النهار.

ونبهت النشرية أيضا إلى استمرار تساقط أمطار رعدية عبر ولايات: الجزائر العاصمة، تيزي وزو، بومرداس، سطيف، ميلة، تيبازة، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت، غليزان، الشلف ومستغانم.

رياح قوية تتعدى الـ 80 كلم/سا عبر هذه الولايات

كما حملت النشرية تنبيها آخر من الدرجة الثانية حول هبوب رياح عاتية عبر: تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، تيبازة، الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف حيث ستشهد هذه الولايات رياح غربية بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/س وقد تصل وتتجاوز أحيانا 80 كلم/س

صلاحية النشرية تستمر إلى غاية يوم غد الخميس على الساعة 09:00

كما تخص النشرية ولايات: الجلفة، المسيلة، باتنة، بسكرة، أولاد جلال، المغير، الوادي، غرداية، ورقلة، تقرت، تيميمون، المنيعة، إليزي

حيث ستشهد رياح من شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/س وقد تصل وتتجاوز أحيانا 80 كلم/س مع تطاير للرمال

صلاحية النشرية تستمر إلى غاية يوم غد الخميس على الساعة 09:00

كما حملت النشرية تنبيها يتعلق بولايات: بشار، النعامة، البيض، الأغواط

حيث ستشهد هذه الولايات رياح شمالية شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/س وقد تصل وتتجاوز أحيانا 80 كلم/س مع تطاير للرمال، صلاحية النشرية تستمر اليوم الأربعاء إلى غاية الساعة 18:00

أما ولايات: عين صالح، أدرار، برج باجي مختار، تندوف فستشهد رياح من شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/س وقد تصل وتتجاوز أحيانا 80 كلم/س مع تطاير للرمال

صلاحية النشرية بداية من اليوم الأربعاء على الساعة 18:00 وتستمر إلى غاية يوم غد الخميسعلى الساعة 12:00