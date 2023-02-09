نشرية خاصة: ثلوج وأمطار عبر العديد من الولايات إلى غاية الجمعة

أظهرت نشرية جديدة حول الحالة الجوية بعودة تساقط الثلوج عبر 17 ولاية بسمك يصل إلى 15 سم، بداية من صبيحة الخميس وإلى غاية الجمعة.

وفي تنبيه من المستوى الثاني، أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية عودة الثلوج عبر ولايات: البليدة، المدية، سكيكدة، قسنطينة وقالمة بسمك يتراوح مابين 5 و10 سم.

وستكون هذه النشرية سارية بداية من الساعة 3 زوالا ليوم الخميس وإلى غاية منتصف نهار الجمعة.

كما أفادت نشرية أخرى بتساقط ثلوج عبر ولايات: بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، باتنة، خنشلة، تبسة وأم البواقي.

وستتراوح كميات التساقط عبر هذه الولايات ما بين 10 و15 سم بداية من الساعة 6 صباحا من يوم الخميس وإلى غاية منتص نهار الجمعة.

كما نشر الديوان تنبيها من المستوى الأول والثاني، خاص بتهاطل أمطار تكون رعدية أحيانا، ومحملة بحبات البرد، بكميات ما بين 20 إلى40 ملم، وتفوق محليا 50ملم.

الولايات المعنية: بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، البليدة، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف، سوق اهراس، خنشلة، تبسة، باتنة، أم البواقي، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، المدية، عين الدفلى، الشلف وتيبازة.

وأوضح ديوان الأرصاد الجوية أن صلاحية هذه النشرة ستكون سارية إلى غاية يوم الجمعة على الساعة 06 صباحا.

أمطار غزيرة عبر 12 ولاية

أعلنت نشرية حول الأحوال الجوية ليوم الأربعاء، عن تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات وسطى وشرقية فيما تشهد ولاية ورقلة أمطارا مصحوبة برعود.

وحسب نشرية للديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: الجزائر، بومرداس، تيبازة، البليدة، تيزي وزو، بجاية، الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل وسطيف، بينما تشهد ورقلة أمطارا تتخللها رعود.

وحسب الديوان تمتد صلاحية النشرية من زوال الأربعاء إلى صبيحة يوم الخميس.