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الجزائر

نشرية خاصة: ثلوج وأمطار غزيرة عبر هذه الولايات

الشروق أونلاين
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نشرية خاصة: ثلوج وأمطار غزيرة عبر هذه الولايات
ح.م

أفادت نشرية خاصة حول الحالة الجيو ليوم الأربعاء، باستمرار تساقط الثلوج والأمطار الرعدية عبر عدة ولايات وسطى وشرقية.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بتساقط الثلوج هي: جيجل، ميلة، سطيف، بجاية، برج بوعريريج، البويرة، تيزي وزو، المدية، البليدة وبومرداس.

أما الولايات المعنية بتساقط الأمطار فهي: الطارف، سوق أهراس، قالمة، عنابة، قسنطينة، ميلة، سكيكدة، جيجل، سطيف، برج بوعريريج، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر والبليدة.

ومن المتوقع أن تتراوح كميات التساقط ما بين 20 و40 ملم وقد تصل إلى 50 ملم محليا. يؤكد ديوان الأرصاد الجوية.

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