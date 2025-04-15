نشرية خاصة: ثلوج وأمطار غزيرة على 34 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة له حول حالة الطقس، لليوم الثلاثاء، من تساقط ثلوج وأمطار على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، ستتساقط الثلوج من الساعة الثالثة صباحا من يوم غد الأربعاء لغاية الساعة السادسة صباحا من نفس اليوم على ولاياتي: تيسمسيلت وتيارت.

وحسب تنبيه آخر من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار التي تتراوح بين 20 و50 ملم وقد تصل أو تتجاوز أحيانا الـ 60 ملم محليا هي: الجزائر العاصمة، النعامة، البيض، تيارت، سعيدة، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، تيبازة، تيزي وزو، بومرداس، البويرة، الأغواط، الجلفة، المسيلة، برج بوعريريج، بجاية، سطيف، جيجل، ميلة، سكيكدة، عنابة، الطارف، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، بسكرة، أولاد جلال والمغير.

وستكون النشرية صالحة من الساعة 12 ظُهرا من اليوم الثلاثاء لغاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الأربعاء.

تنبيه: أمطار رعدية ورياح عاتية وزوابع على 50 ولاية

ونبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له صباحا حول حالة الطقس، لليوم الثلاثاء، من أمطار رعدية ورياح عاتية وزوابع على أغلب ولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار بداية من 12 ظُهرا من اليوم الثلاثاء لغاية الساعة 12 ليلا من نفس اليوم هي: الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، سوق أهراس، تيبازة، تيسمسيلت، الأغواط، برج بوعريريج، غليزان، بجاية، غرداية، المسيلة، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو، الشلف، باتنة، مستغانم، عنابة، سطيف، عين تموشنت، جلفة، تلمسان، قسنطينة، سكيكدة، البيض، جيجل، خنشلة، عين الدفلى، المدية، بسكرة، الطارف، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، معسكر، أولاد جلال، وهران، والبليدة.

وحسب ذات التنبيه، ستكون الرياح العاتية بداية من الساعة 12 ظُهرا من اليوم الثلاثاء لغاية الساعة السادسة من يوم غد الأربعاء على ولايات: مستغانم، وهران، عين تموشنت، تلمسان وبشار.

وفي نشرية أخرى، من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، ستجتاح الزوابع الرملية ولايات: الوادي، المغير، توغرت، ورقلة، غرداية، المنيعة، البيض، تيميمون، بني عباس والنعامة من الساعة التاسعة مساءً من اليوم الثلاثاء لغاية الساعة السادسة من يوم غد الأربعاء.