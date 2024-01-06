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نشرية خاصة: ثلوج ورياح وأمطار رعدية غزيرة عبر هذه الولايات
الجزائر

نشرية خاصة: ثلوج ورياح وأمطار رعدية غزيرة عبر هذه الولايات

الشروق أونلاين
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نشرية خاصة: ثلوج ورياح وأمطار رعدية غزيرة عبر هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية خاصة حول حالة الطقس ليوم السبت، من تساقط ثلوج وأمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها باللون البرتقالي من المستوى الثاني أن الثلوج ستخص ولايات على المرتفعات الغربية للوطن، التي يصل أو يزيد علوها عن 1000/ 1100 متر.

يصل سمك هذه الثلوج من 05 إلى 10 سم

 تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، شمال البيض، معسكر، تيسمسيلت، شمال الجلفة وشمال الأغواط.

 كما وضعت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية تنبيها من المستوى الثاني باللون البرتقالي، خاص بتساقط أمطار غزيرة، تكون رعدية أحيانا، ومحملة محليا بحبات البرد، بكميات تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملم، وتفوق محليا 40 ملم.

الولايات المعنية:

تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، سيدي بلعباس، غليزان، معسكر، سعيدة، تيارت وتيسمسيلت.

كما ستخص الأمطار ولايات: تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، عين الدفلى، بومرداس، المدية والبويرة.

ستتراوح كمية الأمطار ما بين 20 إلى 30 ملم وتستمر إلى غاية منتصف نهار السبت.

كما ستشهد ولايات: تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت وتيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف ، ميلة، قسنطينة، قالمة سوق أهراس أمطار رعدية غزيرة.

كما وضعت تنبيها من المستوى الثاني، باللون البرتقالي، خاص بهبوب الرياح عبر ولايات: الجلفة، المسيلة، أولاد جلال، بسكرة وغرب باتنة.

سرعة الرياح : شمالية غربية تتراوح سرعتها ما بين 60 إلى 70 كلم/سا.

صلاحية النشرية: متواصلة إلى غاية الساعة الثالثة زوالا (15:00) من يوم السبت.

الولايات المعنية: تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

سرعة الرياح : غربية وشمالية غربية تتراوح سرعتها ما بين 60 إلى 70 كلم/سا.

صلاحية النشرية: متواصلة إلى غاية السادسة التاسعة ليلا (21:00) من يوم السبت 06 جانفي 2024.

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