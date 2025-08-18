-- -- -- / -- -- --
الجزائر

نشرية خاصة: حرارة قياسية تفوق 45° عبر 15 ولاية إلى غاية الأربعاء

الشروق أونلاين
حذرت نشرية خاصة لديوان الأرصاد الجوية حول حالة الطقس ليوم الاثنين من تسجيل درجات حرارة قياسية تتعدى الـ 45 عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت إنذارا من المستوى الثاني أن موجة الحر ستمس ولايات: بجاية، سكيكدة، عنابة والطارف.

تتعدى درجات الحرارة 42 درجة مئوية وتستمر صلاحية النشرية إلى غاية الأربعاء.

كما نبهت النشرية من موجة حر قياسية تتعدى الـ 45 درجة مئوية عبر ولايات: معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى والبليدة.

تستمر صلاحية النشرية إلى غاية الثلاثاء.

وحملت تنبيها من موجة حر تتراوح درجاتها بين 40 و42 وقد تتعدى الـ 44 درجة مئوية عبر ولايات: عين تيموشنت، وهران، مستغانم، تيبازة، الجزائر العاصمة وبومرداس.

وحملت النشرية أيضا تنبيها من المستوى الأول حول موجة حر عبر ولايات: جيجل، بومرداس، سيدي بلعباس وتلمسان.

