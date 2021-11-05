نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول الأحوال الجوية ليوم الجمعة، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 31 ولاية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر ستعرف كل من ولايات: سوق أهراس، ميلة، أم البواقي، تبسة قالمة، تيزي وزو، باتنة، عنابة، قسنطينة، سكيكدة، خنشلة، بسكرة، الطارف والبويرة تساقط أمطار رعدية.

وفي نشرية أخرى من المستوى الثاني نبهت المصالح ذاتها من تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات:الجزائر، سيدي بلعباس، تيبازة، تيسمسيلت، غليزان،تيارت، الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، تلمسان، عين الدفلى، المدية، السعيدة، بومرداس، معسكر، وهران والبليدة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن كمية التساقط ستتراوح مابين 40 و60 ملم، وقد تصل إلى 80 ملم، أما صلاحية النشرية فستمتد من الساعة التاسعة ليلا إلى غاية 6 من صباح السبت.

توقعات الأحوال الجوية ليوم الجمعة: أمطار غزيرة عبر العديد من المناطق

أظهرت توقعات الأحوال الجوية ليوم الجمعة، استمرار تساقط الأمطار عبر العديد من المناطق، مع تسجيل انخفاض محسوس في درجات الحرارة.

وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية ستعرف المناطق الوسطى والغربية سحب عابرة محملة ببعض الأمطار تكون احيانا على شكل زخات رعدية على المناطق الساحلية والداخلية.

أما المناطق الشرقية فستشهد أجواء غائمة غالبا على المناطق الساحلية والداخلية، مع تساقط بعض الأمطار التي تكون غزيرة ورعدية أحيانا خلال الليل.

أما بداية من الظهيرة، فيرتقب أن تكون هناك أجواء ملبدة على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس مع تساقط بعض الأمطار.

في حين ستعرف المناطق الجنوبية أجواء مغشاة غالبا على الصحراء الوسطى نحو منطقة الواحات، و أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على باقي المناطق الجنوبية.

أما عن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح مابين تراوح ما بين 16 إلى 19 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 10 إلى 18 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 12 إلى 38 درجة على المناطق الجنوبية.

نشرية خاصة: أمطار رعدية عبر هذه الولايات الشرقية الخميس

نبهت نشرية حول الأحوال الجوية ليوم الخميس، من تساقط أمطار عزيرة عبر 5 ولايات شرقية.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه من المستوى الأول وباللون الأصفر، فإن الولايات المعنية هي: سوق أهراس، قالمة، عنابة، سكيكدة والطارف.

الأحوال الجوية ليوم الخميس: استمرار تساقط الأمطار وانخفاض في درجات الحرارة

أظهرت توقعات الأحوال الجوية ليوم الخميس، استمرار تساقط الأمطار عبر العديد من المناطق مع تسجيل انخفاض محسوس في درجات الحرارة.

وحسب نشرية للديوان الوطني للأرصاد الجوية ستعرف الولايات الوسطى والشرقية تساقط أمطار رعدية خاصة على المرتفعات وهذا بداية من ظهيرة الخميس.

وأشار الديوان إلى تسجيل انخفاض محسوس في درجات الحرارة القصوى حيث ستتراوح ما بين ما بين 16 إلى 19 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 11 إلى 19 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 17 إلى 38 درجة على المناطق الجنوبية.

نشرية جديدة حول الحالة الجوية: أمطار رعدية غزيرة عبر 26 ولاية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول الحالة الجوية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 26 ولاية، بداية من صبيحة الأربعاء.

وحسب نشرية خاصة جاءت من المستوى الأول وباللون الأصفر فستشهد كل من ولايات: سوق أهراس، قالمة وعين تيموشنت تساقط أمطار رعدية.

كما نبهت نشرية أخرى من المستوى الثاني باللون البرتقالي من تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات: الجزائر العاصمة، تيبازة، تيسمسيلت، غليزان، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران والبليدة تساقط أمطار عزيرة.

وستتراوح كميات التساقط مابين 20 و40 ملم وقد تصل إلى 50 ملم، في حين ستمتد صلاحية هذه النشرية بداية من الساعة 6 من صباح الأربعاء وإلى غاية الساعة الثالثة صباحا من يوم الخميس.

بالمقابل نبهت نشرية خاصة أخرى من تساقط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا عبر ولايات: برج بو عريريج، قسنطينة، سطيف، ميلة، الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل وبجاية

وستتراوح الكميات المتوقعة للتساقط ما بين20 إلى 40 ملم، وتفوق محليا50 ملم، أما صلاحية هذه النشرة فستكون من الساعة 15 زوالا إلى غاية يوم الخميس على الساعة 06 صباحا.

تنبيه من رياح قوية عبر هذه الـولايات الثلاثاء

وفي تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر حذرت المصالح الجوية من هبوب رياح قوية عبر كل من ولايتي وهران ومستغانم.

وحسب التنبيه ستتعدى سرعة الرياح 60 كلم في الساعة تؤدي إلى تشكل أمواج عالية تصل إلى 3 أمتار ، وستمتد صلاحية هذه النشرية إلى غاية فجر يوم الأربعاء.