نشرية خاصة حول الطقس: أمطار رعدية عبر عدة ولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الثلاثاء، باستمرار الاضطراب الجوي المصحوب بتساقط الأمطار عبر عدة ولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: معسكر، تيارت، سعيدة، البيض، الأغواط، غرداية، المنيعة، تيميمون، أدرار، جانت، إليزي، ورقلة، الجلفة، المدية، تيسمسيلت، عين الدفلى، تيبازة، الشلف، البويرة، تيزي وزو، بجاية، برج بوعريريج، جيجل، سكيكدة، عنابة، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم بواقي، باتنة، خنشلة وتبسة، الجزائر، البليدة، بومرداس، الطارف.

وستكون هذه النشرية سارية بداية من مساء يوم الثلاثاء وإلى غاية منتصف الليل.

من جهة أخرى، حذرت المصالح ذاتها من هبوب رياح قوية على ولايات: البيض، النعامة، بشار، بني عباس، تيميمون، أدرار، تيارت، الجلفة، الأغواط، غرداية، ورقلة والمنيعة.