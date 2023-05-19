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نشرية خاصة حول الطقس: أمطار رعدية غزيرة عبر أكثر من 30 ولاية
الجزائر

نشرية خاصة حول الطقس: أمطار رعدية غزيرة عبر أكثر من 30 ولاية

الشروق أونلاين
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نشرية خاصة حول الطقس: أمطار رعدية غزيرة عبر أكثر من 30 ولاية
ح.م

نبهت نشرية جديدة حول حالة الطقس، ليوم الجمعة، من استمرار الاضطراب الجوية المصحوب بأمطار رعدية غزيرة، عبر العديد من الولايات.

وحسب تنبيهين لديوان الأرصاد الجوية، جاء الأول باللون الأصفر والثاني باللون البرتقالي فستعرف عدة ولايات تساقط أمطار رعدية غزيرة وأخرى هبوب رياح وزوابع رملية.

الولايات المعنية بالتنبيه الأول هي: الجزائر، سوق أهراس، الوادي، برج بوعريريج، بجاية، تقرت، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو، عنابة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، الطارف، بومرداس، البليدة وبشار، ورقلة، المنيعة، البيض.

وستسمر صلاحية النشرية إلى غاية الساعة 6 عبر بعض الولايات و9 ليلا عبر أخرى و3 فجرا عبر الولايات المتبقية.

أما الولايات المعنية بالتنبيه الثاني هي: الأغواط، غرداية، المسيلة، باتنة، الجلفة، تلمسان، البيض، المغير، خنشلة، بسكرة، النعامة وولاد جلال.

وستكون هذه النشرية سارية حسب الديوان من صبيحة الجمعة وإلى غاية الساعة 3 زوالا، في حين ستتراوح كميات التساقط ما بين 20 و40 ملم وقد تصل إلى 50 ملم.

في حين حذرت نشرية أخرى من هبوب رياح قوية وزاوبع رملية عبر ولايات: الوادي، ورقلة، المنيعة، تيميمون، أدرار، عين صالح، إليزي، جانت وتمنراست.

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