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نشرية خاصة حول الطقس: أمطار رعدية مرتقبة عبر 10 ولايات

الشروق أونلاين
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نشرية خاصة حول الطقس: أمطار رعدية مرتقبة عبر 10 ولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس ليوم الإثنين، من احتمال تساقط أمطار  رعدية عبر 10 ولايات.

وحسب تنبيه خاص للمصالح الجوية ستعرف كل من ولايات:  الأغواط، برج بوعريريج، المسيلة، تيارت، باتنة، سطيف، الجلفة، المدية، بسكرة، ولاد جلال تساقط أمطار رعدية.

نشرية خاصة حول الطقس: أمطار غزيرة مرتقبة عبر 9 ولايات الأحد

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها حول حالة الطقس من احتمال تساقط أمطار غزيرة وبرد عبر 9 ولايات.

وحذرت النشرية من هطول أمطار غزيرة محليا تكون مصحوبة ببرد عبر  ولايات خنشلة، باتنة، مسيلة، البويرة، الجلفة، تيارت، المدية، الأغواط وبرج باجي مختار.

تنبيه حول الطقس: أمطار رعدية عبر عدد من الولايات وموجة حر عبر أخرى

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس ليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية عبر 9 ولايات وكذا موجة حر عبر أخرى.

وحسب تنبيه من المستوى الأول ستعرف كل من ولايات: البويرة، المدية، الجلفة، عين الدفلى، تيارت، تيسمسيلت، سعيدة، سيدي بلعباس والنعامة نساقط أمطار رعدية.

كما حذرت نشرية أخرى من المستوى الأول من موجة حر تجتاح ولايتي: أدرار وبرج باجي مختار.

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