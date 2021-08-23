نشرية خاصة حول الطقس: أمطار رعدية مرتقبة عبر 10 ولايات
نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس ليوم الإثنين، من احتمال تساقط أمطار رعدية عبر 10 ولايات.
وحسب تنبيه خاص للمصالح الجوية ستعرف كل من ولايات: الأغواط، برج بوعريريج، المسيلة، تيارت، باتنة، سطيف، الجلفة، المدية، بسكرة، ولاد جلال تساقط أمطار رعدية.
تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، خاص بأمطار رعدية تميز اليوم الولايات الآتية:
↙ المدية، الجلفة، باتنة، برج بو عريريج، المسيلة، سطيف، الأغواط، ولاد جلال، تيارت و بسكرة
لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/26mJJCd1pc pic.twitter.com/3p3khOqFlw
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 23, 2021
نشرية خاصة حول الطقس: أمطار غزيرة مرتقبة عبر 9 ولايات الأحد
حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها حول حالة الطقس من احتمال تساقط أمطار غزيرة وبرد عبر 9 ولايات.
وحذرت النشرية من هطول أمطار غزيرة محليا تكون مصحوبة ببرد عبر ولايات خنشلة، باتنة، مسيلة، البويرة، الجلفة، تيارت، المدية، الأغواط وبرج باجي مختار.
تنبيه حول الطقس: أمطار رعدية عبر عدد من الولايات وموجة حر عبر أخرى
نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس ليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية عبر 9 ولايات وكذا موجة حر عبر أخرى.
وحسب تنبيه من المستوى الأول ستعرف كل من ولايات: البويرة، المدية، الجلفة، عين الدفلى، تيارت، تيسمسيلت، سعيدة، سيدي بلعباس والنعامة نساقط أمطار رعدية.
كما حذرت نشرية أخرى من المستوى الأول من موجة حر تجتاح ولايتي: أدرار وبرج باجي مختار.
تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، خاص بموجة حر تجتاح ولايتي :
أدرار و برج باجي مختار
لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/1upMQw6WtV
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 22, 2021