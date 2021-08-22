نشرية خاصة حول الطقس: أمطار غزيرة مرتقبة عبر9 ولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها حول حالة الطقس من احتمال تساقط أمطار غزيرة وبرد عبر 9 ولايات.

وحذرت النشرية من هطول أمطار غزيرة محليا تكون مصحوبة ببرد عبر ولايات خنشلة، باتنة، مسيلة، البويرة، الجلفة، تيارت، المدية، الأغواط وبرج باجي مختار.

تنبيه حول الطقس: أمطار رعدية عبر عدد من الولايات وموجة حر عبر أخرى

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس ليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية عبر 9 ولايات وكذا موجة حر عبر أخرى.

وحسب تنبيه من المستوى الأول ستعرف كل من ولايات: البويرة، المدية، الجلفة، عين الدفلى، تيارت، تيسمسيلت، سعيدة، سيدي بلعباس والنعامة نساقط أمطار رعدية.

كما حذرت نشرية أخرى من المستوى الأول من موجة حر تجتاح ولايتي: أدرار وبرج باجي مختار.