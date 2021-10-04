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نشرية خاصة حول الطقس: رياح قوية عبر الولايات الساحلية
الجزائر

نشرية خاصة حول الطقس: رياح قوية عبر الولايات الساحلية

الشروق أونلاين
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نشرية خاصة حول الطقس: رياح قوية عبر الولايات الساحلية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول الطقس، ليوم الإثنين من هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 60 كلم/سا على طول الشريط الساحلي.

وحسب التنبيه سيصل علو أمواج البحر، إلى 3 أمتار بداية من منتصف النهار إلى صبيحة يوم الثلاثاء.

توقعات الطقس ليوم الإثنين: اضطراب جوي عبر العديد من المناطق

أظهرت توقعات حالة الطقس ليوم الأحد، أجواء من مستقرة إلى قليلة الإستقرار تكون مرفوقة بتساقط  الأمطار عبر بعض المناطق.

وحسب توقعات المصالح الجوية ستعرف المناطق الغربية والوسطى سحب عابرة تكون كثيفة أحيانا على المناطق الساحلية والقرب ساحلية مع تساقط بعض الأمطار التي تكون رعدية أحيانا، لتتحسن الأجواء تدريجيا بداية من الظهيرة.

أما المناطق الشرقية فستشهد أجواء غائمة جزئيًا في الصبيحة مع تساقط أمطار قد تكون رعدية على المناطق الداخلية والمرتفعات، لتستقر الأجواء في المساء.

بينما الولايات الجنوبية فستميزها أجواء صافية ومستقرة عبر معظم المناطق.

وعن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 24 إلى 28 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 23 إلى 33 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 32 إلى 42 درجة على المناطق الجنوبية.

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