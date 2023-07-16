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الجزائر

نشرية خاصة: درجات الحرارة القصوى في العاصمة فوق الـ40 مرة أخرى

الشروق أونلاين
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نشرية خاصة: درجات الحرارة القصوى في العاصمة فوق الـ40 مرة أخرى
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ارتفاع محسوس لدرجات الحرارة

تعود درجات الحرارة إلى تسجيل مستويات عالية فوق الـ40 درجة مئوية بعاصمة البلاد والمدن المجاورة لها، حسب ما ذكرته نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية.

ففي ولايات الجزائر والبليدة وبومرداس، ستتراوح درجة الحرارة القصوى بين 40 و42 درجة مئوية، وقد تصل إلى غاية 45 درجة محليا.

فيما تتراوح درجة الحرارة الدنيا بين 26 و32 درجة، وهذا طيلة فترة صلاحية النشرية الممتدّة على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، 17 و18 جويلية.

ووصلت درجات الحرارة في الجزائر، وعدّة ولايات مجاورة، إلى 48 درجة مئوية يوم الثلاثاء الماضي 11 جويلية. ما استدعى إصدار نشرية خاصة بين التاسعة 9:00 صباحا والثالثة 15:00 زوالا من نفس اليوم.

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