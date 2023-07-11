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الجزائر

نشرية خاصة: درجات حرارة قياسية عبر هذه الولايات

الشروق أونلاين
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نشرية خاصة: درجات حرارة قياسية عبر هذه الولايات

حذرت نشرية خاصة حول حالة الطقس ليوم الثلاثاء، من استمرار موجة الحر عبر معظم الولايات مع تسجيل درجات حرارة قياسية عبر 4 ولايات وسطى.

وفي تنبيه باللون الأحمر، حذرت مصالح الأرصاد الجوية من موجة حر شديدة عبر كل من ولايات: الجزائر، البليدة، تيبازة وبومرداس.

وستتراوح درجات الحرارة عبر هذه الولايات ما بين 45 و48 درجة تحت الظل، وستكون هذه النشرية سارية من 9 صباحا إلى 3 زوالا.

كما ستعرف باقي الولايات درجات حرارة مرتفعة تتراوح مابين 36 و49 درجة تحت الظل.

الولايات المعنية: أدرار، الشلف،الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجلفة، جيجل سطيف، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، عنابة، قالمة، قسنطينة، المدية، مستغانم، المسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، البيض، برج بوعريريج، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، ميلة، عين الدفلى، النعامة،عين تموشنت، غرداية، غليزان، تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، عين صالح، تقرت، المغير، المنيعة.

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