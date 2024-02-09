نشرية خاصة: رياح عنيفة وأمطار في هذه الولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة من المستوى الثاني مساء اليوم، الجمعة 9 فيفري، أن رياحا عنيفة ستضرب من مساء اليوم إلى غاية يوم غد السبت 10 فيفري.

فحسب النشرية، ستضرب رياح عنيفة في كل ولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، عين الدفلى، المدية، البليدة والبويرة.

الرياح الغربية الجنوبية ستقدر سرعتها بين 60و70 كم/ساعة. وستضرب مساء اليوم الجمعة 9 فيفري على الساعة التاسعة مساءً إلى غاية يوم غد السبت 10 فيفري على الساعة 11:00 مساءً على الأقل.

كذلك ستضرب رياح عنيفة في كل من ولايات: برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، باتنة، أم البواقي، قالمة، سوق أهراس، خنشلة وتبسة.

وهي رياح تهب من الجنوب الغربي بسرعة 60و70 كم/ساعة، وستستمر حتى يوم غد السبت 10 فيفري على الساعة التاسعة صباحًا.

كما ستعرف أيضا ولايات تندوف، بني عباس، بشار، البيض، النعامة، الأغواط، الجلفة، غرداية، تيميمون، المنيا، المسيلة، ورقلة، تقرت، الوادي، أولاد جلال، المغير وبسكرة هبوب رياح عنيفة.

وهي الرياح التي ستهب من الجنوب الغربي بسرعة 60و70 كم/ساعة، وستستمر إلى يوم غد السبت 10 فيفري على الساعة التاسعة مساءا.

أما ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، سعيدة، تيارت وتيسمسيلت، فستعرف هبوب رياح عنيفة من الغرب إلى الجنوب الغربي بسرعة 60و70 كم/ساعة، والتي ستستمر إلى غاية يوم السبت 10 فيفري على الساعة 11:00 مساءً.

تساقط للأمطار

النشرية الخاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية أفادت كذلك أن ولايات المسيلة، باتنة، خنشلة، بسكرة، أولاد جلال، والمغير ستعرف تساقطا للأمطار بكمية تقدر بين 20 و30 ملم.

وسيستمر تساقط الأمطار يوم غد السبت 10 فيفري من الساعة الواحدة صباحًا حتى 6:00 مساءً.

أما ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، النعامة الشمالية، سيدي بلعباس، سعيدة، شمال البيض، تيارت، معسكر، غليزان، تيسمسيلت وعين الدفلى، فستعرف أيضا تساقطا للأمطار بكمية تقدر بين 20 و30 ملم.

وهذا من اليوم الجمعة 9 فيفري 2024 على الساعة السادسة مساءً إلى غاية يوم غد السبت 10 فيفري على الساعة 6:00 مساءً.