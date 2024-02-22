نشرية خاصة: رياح قوية إلى غاية 90 كلم في الساعة ليل الخميس

نبّهت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية تكون أحيانا على شكل عواصف، بـ4 ولايات غرب البلاد، بداية من ليل الخميس.

ويتعلّق الأمر حسب النشرية من المستوى البرتقالي، بكل من ولايات:

وهران،

تلمسان،

مستغانم،

وعين تموشنت.

حيث يتوقع أن تهبّ رياح غربية بسرعة تتراوح بين 60 إلى 70 كلم في الساعة. وقد تصل أو تتجاوز 90 كلم في الساعة، يضيف المصدر.

وينتظر أن تستمر هذه الرياح، طيلة فترة صلاحية النشرية، الممتدّة من الساعة التاسعة 21:00 من ليل الخميس، إلى التاسعة 21:00 من ليل الجمعة.