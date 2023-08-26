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الجزائر

نشرية خاصة: رياح قوية تفوق 80 كلم في الساعة في 10 ولايات

الشروق أونلاين
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نشرية خاصة: رياح قوية تفوق 80 كلم في الساعة في 10 ولايات
أرشيف
رياح قوية مرتقبة

ستشهد 10 ولايات داخلية ابتداء من يوم الأحد، هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال، حسب ما أفادت به نشرية خاصة لديوان الأرصاد الجوية.

الولايات المعنية بهذه النشرية هي النعامة والبيض وسعيدة وتيارت والجلفة. حيث ينتظر أن تتراوح سرعة الرياح بين 60 و70 كلم في الساعة، وقد تصل إلى غاية 80 كلم في الساعة.

وسيكون هبوب الرياح في شكل عواصف، طوال فترة صلاحية هذه النشرية، التي تمتد من زوال الأحد عند الساعة الثانية 14.00، إلى غاية الثانية 02:00 من صباح يوم الإثنين.

أما بولايات المسيلة وبسكرة وولاد جلال والمغير والوادي، فسيبدأ هبوب هذه الرياح القوية، التي تصل أو تفوق 80 كلم في الساعة، من الساعة الخامسة 17:00 مساء الأحد، إلى السادسة 06:00 من صبيحة الإثنين.

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