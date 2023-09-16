نشرية خاصة : رياح قوية ستبلغ 80 كيلومترا في الساعة في هذه الولايات

أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية نشرية خاصة يحذر فيها من رياح قوية من الدرجة الثانية بداية من اليوم السبت ليلا إلى غاية الغد.

أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية نشرية خاصة يحذر فيها من رياح قوية من الدرجة الثانية بداية من اليوم السبت ليلا إلى غاية الغد.

الديوان، وفي نشريته قال أن الولايات المعنية والتي ستعرف رياحا قوية، هي كل من ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، بليدة، بومرداس، تيزي وزو وبجاية.

النشرية الخاصة قالت أن سرعة الرياح ستبلغ 60/70 كيلومترا في الساعة، كما يمكنها أن تبلغ وحتى تتجاوز أحيانا عواصف بسرعة 80 كيلومترا في الساعة.

وهي رياح ستستمر من اليوم السبت 16 سبتمبر بداية من الساعة التاسعة ليلا، إلى غاية يوم الأحد 17 سبتمبر على الساعة السادسة صباحا.