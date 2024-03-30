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الجزائر

نشرية خاصة: رياح قوية متبوعة بتطاير للرمال عبر 40 ولاية

الشروق أونلاين
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نشرية خاصة: رياح قوية متبوعة بتطاير للرمال عبر 40 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية جديدة ليوم السبت من هبوب رياح قوية متبوعة بتطاير للرمال عبر 40 ولاية.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الرياح ستخص ولايات: الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، سوق أهراس، ورقلة، تيبازة، الواد، تيميمون، إن قزام، الأغواط، بجاية، غرداية، تقرت، بني عباس، برج باجي مختار، تيارت، أم البواقي، تبسة، إن صالح، تيزي وزو.

كما ستخص الرياح القوية ولايات: الشلف، باتنة، مستغانم، تندوف، عنابة، عين تيموشنت، الجلفة، المنيعة، تلمسان، سكيكدة، البيض، المغير، جيجل، خنشلة، بسكرة، الطارف، أدرار، سعيدة، النعامة، بومرداس وأولاد جلال.

صلاحية النشرية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الثالثة من صباح يوم الأحد.

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