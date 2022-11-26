نشرية خاصة: رياح قوية وأمطار غزيرة في 12 ولاية

حذّرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية يوم السبت، من استمرار هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 70 كلم في الساعة، بعدّة ولايات شرقي البلاد.

الولايات المعنية بالنشرية هي سكيكدة وعنابة والطارف. حيث يستمرّ هبوب الرياح القوية إلى غاية التاسعة من مساء السبت 21:00.

أما في ولايات باتنة، بسكرة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، ولاد جلال، والمغير، فتمتدّ صلاحية النشرية الخاصة بالرياح إلى الثالثة 03:00 من فجر الأحد.

وفي نشرية ثانية، توقعت ذات المصالح استمرار تساقط أمطار غزيرة تتراوح كميتها بين 30 و50 ملم، بولايات سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، وسوق أهراس. وهذا إلى غاية التاسعة ليلا 21:00 من يوم السبت.