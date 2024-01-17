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نشرية خاصة: رياح قوية وأمواج خطيرة عبر هذه السواحل
الجزائر

نشرية خاصة: رياح قوية وأمواج خطيرة عبر هذه السواحل

الشروق أونلاين
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نشرية خاصة: رياح قوية وأمواج خطيرة عبر هذه السواحل

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية خاصة ليوم الأربعاء، من هبوب رياح قوية وأمواج عالية وخطيرة عبر السواحل الوسطى والشرقية.

وحذر  الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشريته من أمواج خطيرة ورياح قوية تميز السواحل الوسطى والشرقية والوسطى الغربية وتكون أكثر خطورة بالسواحل الوسطى.

صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى غاية الثالثة من صباح يوم الخميس.

كما أفاد الديوان بتسجيل بحر مضطرب على طول الشريط الساحلي باستثناء سواحل أرزيو وبني صاف وهران والغزوات ومرسى بن مهيدي والتي يكون فيها البحر مستقر.

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