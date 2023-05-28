نشرية خاصة: رياح قوية وتطاير للرمال بعدّة ولايات جنوبية

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، الأحد، عن ترقب هبوب رياح قوية متبوعة بتطاير للرمال مما سيؤدي إلى تقليص الرؤية بعدة ولايات جنوبية من الوطن من مساء اليوم.

المناطق المعنية هي: جنوب النعامة، البيض، بشار، الأغواط، جنوب الجلفة، أولاد جلال، المغير، بسكرة، تقرت، الوادي، غرداية، المنيعة وورقلة.

وتمتد صلاحية النشرية التي صنفت في مستوى يقظة “برتقالي”، ابتداءً من الساعة الثامنة من ليلة اليوم إلى غاية التاسعة صباحا من يوم الغد.

ويتوقع أن تبلغ سرعة الرياح التي ستكون شمالية إلى شمالية شرقية ما بين 60 إلى 70 كلم / ساعة، وتصل أحيانا إلى 80 كلم / ساعة.