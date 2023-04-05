نشرية خاصة: رياح قوية وزوابع رملية عبر ولايات غربية وجنوبية
حذرت نشرية خاصة حول الحالة الجوية ليوم الأربعاء، من هبوب رياح قوية وكذا زوابع رملية عبر ولايات غربية وأخرى جنوبية.
وحسب تنبيه من المستوى الأول للديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بالرياح هي: وهران، مستغانم، عين تيموشنت.
تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر خاص برياح قوية تميز اليوم كل من الولايات الغربية الآتية:
وهران، عين تيموشنت ومستغانم.
لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/26mJJCd1pc pic.twitter.com/7joFeebuFF
— MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) April 5, 2023
أما الولايات التي ستشهد زوابع رملية فهي: ورقلة، الوادي، تيميمون، غرداية، بني عباس، تندوف،، المنيعة، البيض، النعامة، وبشار.
مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تضع تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، خاص برياح قوية وزوابع رملية تميز اليوم الولايات التالية:
تيميمون، المنيعة، الوادي، تندوف، بشار، النعامة، البيض، ورقلة، غرداية وبني عباس.
لأكثر تفاصيل:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/sXCXmMWheO
— MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) April 5, 2023