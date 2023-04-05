نشرية خاصة: رياح قوية وزوابع رملية عبر ولايات غربية وجنوبية

حذرت نشرية خاصة حول الحالة الجوية ليوم الأربعاء، من هبوب رياح قوية وكذا زوابع رملية عبر ولايات غربية وأخرى جنوبية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول للديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بالرياح هي: وهران، مستغانم، عين تيموشنت.

أما الولايات التي ستشهد زوابع رملية فهي: ورقلة، الوادي، تيميمون، غرداية، بني عباس، تندوف،، المنيعة، البيض، النعامة، وبشار.