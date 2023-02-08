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نشرية خاصة: عودة الثلوج صبيحة الخميس عبر 17 ولاية
الجزائر

نشرية خاصة: عودة الثلوج صبيحة الخميس عبر 17 ولاية

الشروق أونلاين
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نشرية خاصة: عودة الثلوج صبيحة الخميس عبر 17 ولاية
أرشيف

أظهرت نشرية جديدة حول الحالة الجوية بعودة تساقط الثلوج عبر 17 ولاية بسمك يصل إلى 15 سم، بداية من صبيحة الخميس وإلى غاية الجمعة.

وفي تنبيه من المستوى الثاني، أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية عودة الثلوج عبر ولايات: البليدة، المدية، سكيكدة، قسنطينة وقالمة بسمك يتراوح مابين 5 و10 سم.

وستكون هذه النشرية سارية بداية من الساعة 3 زوالا ليوم الخميس وإلى غاية منتصف نهار الجمعة.

كما أفادت نشرية أخرى بتساقط ثلوج عبر ولايات: بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، باتنة، خنشلة، تبسة وأم البواقي.

وستتراوح كميات التساقط عبر هذه الولايات ما بين 10 و15 سم بداية من الساعة 6 صباحا من يوم الخميس وإلى غاية منتص نهار الجمعة.

أمطار غزيرة عبر 12 ولاية

أعلنت نشرية حول الأحوال الجوية ليوم الأربعاء،  عن تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات وسطى وشرقية فيما تشهد ولاية ورقلة أمطارا مصحوبة برعود.

وحسب نشرية للديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: الجزائر، بومرداس، تيبازة، البليدة، تيزي وزو، بجاية، الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل وسطيف، بينما تشهد ورقلة أمطارا تتخللها رعود.

وحسب الديوان تمتد صلاحية النشرية من زوال الأربعاء إلى صبيحة يوم الخميس.

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