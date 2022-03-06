نشرية خاصة لمصالح الأحوال الجوية: أمطار غزيرة عبر 10 ولايات

نبهت نشرية جديدة خاصة حول الأحوال الجوية ليوم الأحد من تساقط أمطار غزيرة عبر 10 ولايات شمالية للجزائر.

وحسب النشرية فالولايات المعنية هي: تيسمسيلت، تيارت، سعيدة، البويرة، البيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة والمدية والجلفة.

وحسب نفس المصدر، تمتد صلاحية هذه النشرية إلى الساعة الثالثة من زوال يوم الأحد، وتقدر كميات الأمطار 30 ملم.

ويوم السبت، توقعت مصالح الديوان الوطني للأرصاد أن تشهد الأحوال الجوية ليوم الأحد، استمرار تساقط أمطار غزيرة عبر عدة ولايات.

وأوضحت توقعات مصالح الديوان أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: الجزائر العاصمة، تيبازة، البويرة، البليدة، تيزي وزو، تيسمسيلت، عين الدفلى، الجلفة، الأغواط، البيض، النعامة، بشار، تلمسان، سيدي بلعباس، وهران، معسكر وسعيدة.

وتمتد صلاحية النشرية من صباح الأحد إلى غاية منتصف النهار.

وتوقعت مصالح الديوان أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 12 و14 درجة مئوية وما بيمن 06 و11 على المناطق الداخلية وما بين 16 و38 درجة على المناطق الجنوبية.

الأحوال الجوية: تنبيه حول ثلوج وأمطار غزيرة عبر هذه الولايات

نبهت نشرية جديدة خاصة حول الأحوال الجوية ليوم السبت حملت اللون البرتقالي من تساقط ثلوج وأمطار غزيرة عبر عدة ولايات.

وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية بتساقط الثلوج هي: تبسة، خنشلة، باتنة وأم البواقي.

كما نبهت النشرية من تساقط أمطار عبر ولايات: تيبازة، الجزائر، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية ، جيجل، عين الدفلى، المدية، البويرة، برج بوعريريج، قالمة، المسيلة، سكيكدة، الجلفة، الأغواط، تيارت، تيسمسيلت، وهران، مستغانم، الشلف غليزان ومعسكر.

الكمية المقدرة: بين 20 و 40 ملم والتي يمكن أن تصل أو تتجاوز 50 ملم محليًا.

صلاحية النشرية تمتد من السادسة صباحا إلى منتصف نهار السبت.

الأحوال الجوية: نشرية حول ثلوج وأمطار غزيرة عبر أكثر من 30 ولاية

نبهت نشرية خاصة حول الأحوال الجوية ليوم الجمعة من تساقط ثلوج عبر مرتفعات 5 مناطق، بالإضافة إلى تساقط أمطار غزيرة عبر العديد من الولايات الأخرى.

وحسب خريطة اليقظة للديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بتساقط الثلوج والجليد هي: الجلفة، الأغواط، البيض، النعامة وتلمسان.

أما النشرية الأخرى الخاصة بتساقط أمطار غزيرة فالولايات المعنية هي: الجزائر، سيدي بلعباس، تيبازة، برج بوعريريج، غليزان، بجاية، مسيلة، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، تيزي وزو، باتنة، مستغانم، سطيف، عين تيموشنت، تلمسان، قسنطينة، جيجل، خنشلة، عين الدفلى، المدية، سعيدة، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران والبليدة، سوق أهراس، تيسمسيلت، الأغواط، قالمة، الشلف، عنابة، الجلفة، سكيكدة، البيض،الطارف والنعامة.

وستتراوح كميات التساقط بين 20 و40 ملم، وقد تصل إلى 50 ملم، في حين ستكون هذه النشرية سارية بداية من الساعة 3 مساء إلى غاية يوم السبت.

وأظهرت توقعات الأحوال الجوية ليوم الجمعة، تساقط ثلوج على المرتفعات الغربية والوسطى إلى جانب أمطار غزيرة عبر عدة ولايات شمالية للجزائر.

وأظهرت التوقعات تساقط ثلوج على المرتفعات الغربية والوسطى التي يتعدى علوها 1200 م بعد ظهيرة الجمعة وكذا في المساء.

أما بالنسبة للأمطار ستشمل الولايات الوسطى الساحلية والداخلية كما ستعرف الولايات الغربية أمطار صبيحة الجمعة وستلتحق الأمطار بالمناطق الشرقية أمسية الجمعة.

الولايات المعنية هي: الجزائر، تيبازة، تيسمسيلت، بجاية، تيزي وزو، الشلف، عين الدفلى، المدية، بومرداس،البويرة، البليدة، سيدي بلعباس، غليزان، تيارت، مستغانم، عين تيموشنت، تلمسان، سعيدة، معسكر ووهران.

وتوقعت مصالح الأرصاد الجوية، أن تشهد المناطق الساحلية درجات حرارة تتراوح ما بين 12 و17 درجة مئوية والمناطق الداخلية ما بين 8 إلى 16 درجة مئوية فيما ستشهد المناطق الجنوبية درجات حرارة مابين 14 و38 درجة مئوية.

نشرية جديدة حول أمطار غزيرة عبر 10 ولايات

نبهت نشرية حول الأحوال الجوية ليوم الخميس من تساقط أمطار غزيرة عبر 10 ولايات بالغرب الجزائري.

وحسب النشرية التي أصدرها الديوان الوطني للأرصاد الجوية، فإن الولايات المعنية هي: سيدي بلعباس، غليزان، الشلف، تيارت، مستغانم، عين تموشنت، تلمسان، معسكر، سعيدة ووهران.

توقعات الأحوال الجوية ليوم الخميس 3 مارس

توقعت مصالح الديوان أن تشهد الأحوال الجوية ليوم الخميس، أجواء مستقرة عبر المناطق الوسطى والغربية وغائمة على المناطق الشرقية.

وأوضحت توقعات مصالح الديوان أن الولايات الوسطى ستشهد أجواء غائمة صبيحة الخميس مع عودة الصفاء بدياة من منتصف النهار فيما ستعرف الولايات الشرقية أجواء غائمة إلى غاية المساء.

وتوقعت مصالح الديوان أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 14 و18 درجة مئوية وما بيمن 11 و18 على المناطق الداخلية وما بين 16 و33 درجة على المناطق الجنوبية.

الأحوال الجوية: تنبيه حول رياح وزوابع رملية عبر 7 ولايات

حذرت نشرية حول الأحوال الجوية ليوم الأربعاء، من هبوب رياح قوية متبوعة بزوابع رملية عبر 7 ولايات جنوبية.

وحسب خريطة اليقظة للديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية هي: ورقلة، تيميمون، برج باجي مختار، عين صالح، تندوف، المنيعة

وأدرار.

وستكون هذه النشرية سارية من الساعة 6 صباحا إلى غاية الساعة 6 مساء.

هذه هي توقعات الأحوال الجوية ودرجات الحرارة الأربعاء

أظهرت توقعات الأحوال الجوية ليوم الأربعاء، عودة الاستقرار الجوي عبر معظم المناطق، مع درجات حرارة معتدلة.

وحسب خريطة اليقظة لمصالح الأرصاد الجوية فستعرف أغلب المناطق أجواء صافية، مع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 16 إلى 21 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 11 إلى 20 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 14 إلى 37 درجة على المناطق الجنوبية.

رياح وزوابع رملية عبر 9 ولايات جنوبية

حذرت نشرية حول الأحوال الجوية ليوم الثلاثاء من هبوب رياح قوية وزوابع رملية عبر عدد من الولايات الجنوبية.

وحسب خريطة اليقظة للديوان الوطني للأرصاد الجوية ستعرف 9 ولايات جنوبية هبوب رياح قوية متبوعة بزوابع رملية.

الولايات المعنية هي: ورقلة، تيميمون، برج باجي مختار، عين صالح، المنيعة، أدرار، بني عباس، تندوف وإليزي.

وستكون هذه النشرية سارية طيلية يوم الثلاثاء.

وتوقعت مصالح الأرصاد الجوية، أن تشهد أحوال الطقس ليوم الثلاثاء 1 مارس، تسجيل أجواء صافية مع بعض الضباب والسحب السفلى خلال الصبيحة، على المناطق الوسطى والغربية.

وأوضحت المصالح الجوية أن المناطق الشرقية، ستعرف سحب عابرة تكون كثيفة أحيانا على كل المناطق الشرقية مع تساقط بعض الأمطار، خاصة على المناطق الساحلية والداخلية، لتتحسن الأجواء نهاية الظهيرة.

أما المناطق الجنوبية فستشهد أجواء مغشاة إلى غائمة على الجنوب الغربي، الصحراء الوسطى، شمال الصحراء والواحات، مع تساقط بعض الأمطار المتفرقة.

وستتراوح درجات الحرارة ما بين 13 و19 دجرة مئوية على المناطق الساحلية ومابين 8 و17 درجة على المناطق الداخلية وما بين 14 و37 درجة على المناطق الجنوبية.