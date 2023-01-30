نشرية خاصة: موجة برد تصل إلى 8 درجات تحت الصفر عبر 30 ولاية

أفادت نشرية جديدة لديوان الأرصاد الجوية، ليوم الإثنين، باستمرار موجة البرد التي تصل إلى 8 درجات تحت الصفر عبر أكثر من 30 ولاية.

وحسب الديوان فإن الولايات المعنية هي: تلمسان، سيدي بلعباس، النعامة، البيض، سعيدة، تيارت، الأغواط، الجلفة، تيسمسيلت، المدية، البويرة، المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، باتنة، خنشلة، تبسة، سوق أهراس، ميلة، أم البواقي، قالمة، قسنطينة، المغير، بشار، غرداية، الوادي، تقرت، بسكرة وأولاد جلال.

وستتراوح درجات الحرارة العليا المرتقب تسجيلها ما بين 2 و 6 درجات أما درجات الحرارة الدنيا فستتراوح مابين 3 و 8 درجات تحت الصفر.

ويوم الأحد، نبهت نشرية خاصة حول الحالة الجوية، من استمرار تساقط الثلوج والأمطار، وكذا موجة برد شديدة تصل إلى 8 درجات تحت الصفر، عبر عدة ولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول، تسعرف ولايات الشلف، عين الدفلى، تيبازة، البليدة والعاصمة تساقط أمطار تصل كمياتها إلى 30 ملم، وهذا بداية من الساعة 3 زوالا إلى غاية فجر الإثنين.

كما أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية بتساقط ثلوج عبر ولايات: تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، تيزي وزو، المدية، البليدة، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت، الجلفة وسعيدة.

ونبه الديوان من موجة تميز الولايات التالية: تلمسان، سيدي بلعباس، تيارت، الأغواط، باتنة، البيض، خنشلة، برج بو عريريج، تيسمسيلت، النعامة، تبسة، ام البواقي، الوادي، المغير، بسكرة، سطيف، المسيلة، المدية، الجلفة، سعيدة، بشار، غرداية، ولاد جلال، المنيعة وتقرت.

وستتراوح درجات الحرارة العليا مابين 2 و 6 درجات أما درجات الحرارة الدنيا فستتراوح مابين 3 و 8 درجات تحت الصفر، على أن تكون النشرية سارية من يوم الأحد إلى غاية يوم الإثنين.