نشرية خاصة: موجة برد شديدة في 18 ولاية إلى غاية الثلاثاء

نبّهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة يوم الأحد، من تسجيل موجة برد شديدة في عدّة مناطق من شمال الجزائر. حيث تصل درجات الحرارة إلى 6 درجات تحت الصفر.

الولايات المعنية بالنشرية الخاصة هي: الجلفة، المدية، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، باتنة، خنشلة، أم البواقي، وتبسة. أين يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 3 درجات تحت الصفر، و6 درجات تحت الصفر.

وتمتدّ صلاحية النشرية في الولايات المذكورة، من الأحد إلى صباح الثلاثاء. في حين تستمرّ موجة البرد بولايات: تيسمسيلت، النعامة، البيض، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، والأغواط، من الإثنين إلى الثلاثاء عند الساعة السادسة 06:00 صباحا.

وحسب ما كشفت عنه المتحدثة باسم ديوان الأرصاد الجوية في وقت سابق من اليوم، يتوقع أن يتواصل تسرّب الهواء البارد، وتسلسل الاضطرابات الجوية على أغلب المناطق الشمالية للبلاد، إلى غاية نهاية شهر جانفي الجاري.