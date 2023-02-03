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نشرية خاصة: موجة برد وأمطار وزوابع رملية عبر عدة ولايات
الجزائر

نشرية خاصة: موجة برد وأمطار وزوابع رملية عبر عدة ولايات

الشروق أونلاين
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نشرية خاصة: موجة برد وأمطار وزوابع رملية عبر عدة ولايات
ح.م

أفادت نشرية للديوان الوطني للأرصاد الجوية باستمرار موجة البرد، الجمعة، عبر بعض الولايات الداخلية، إلى جانب أمطار وزوابع رملية عبر مناطق جنوبية.

وفي تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر، حذر ديوان الأرصاد من موجة برد عبر كل من ولايات: تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، الجلفة، تيارت، الأغواط، البيض والنعامة.

في حين نبهت نشرية أخرى من تساقط أمطار رعدية عبر ولايات: الأغواط، غرداية، ورقلة، النعامة.

أما الولايات المعنية بالزوابع الرملية: الوادي، الأغواط، ورقلة، غرداية، النعامة، تيميون، أدرار.

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