نشرية خاصة: موجة حر تفوق الـ 50 درجة عبر هذه الولايات

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس ليوم الأحد من موجة حر قياسية تصل إلى 50 درجة مئوية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثالث باللون الأحمر أن موجة الحر ستخص ولايتي: ورقلة وتقرت.

وتبدأ صلاحية النشرية من منتصف نهار الأحد إلى غاية السادسة مساء.

كما نبه الديوان من موجة حر تتعدى 49 درجة مئوية عبر ولايات: أدرار، تيميمون، إن صالح وبرج باجي مختار .

صلاحية النشرية من الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء.

تنبيه: موجة حر شديدة عبر 13 ولاية إلى غاية الاثنين

وصباح الأحد، حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية حول حالة الطقس، من موجة حر شديدة تصل إلى 49 درجة مئوية عبر عدة ولايات إلى غاية الاثنين.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن موجة الحر ستخص ولايات: أدرار، تيميمون، إن صالح، برج باجي مختار وورقلة، درجات الحرارة ستصل إلى 49 درجة وتستمر إلى غاية الاثنين.

كما حذرت النشرية من موجة حر تصل إلى 49 درجة مئوية عبر ولايات: الوادي، تقرت، المنيعة وغرداية.

صلاحية النشرية تستمر إلى غاية يوم الاثنين.

كما حملت النشرية تنبيها من السمتوى الأول يخص موجة حر يتمس ولايات: المسيلة، المغير، أولاد جلال والجلفة.