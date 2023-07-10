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نشرية خاصة: موجة حر شديدة تجتاح 49 ولاية
الجزائر

نشرية خاصة: موجة حر شديدة تجتاح 49 ولاية

الشروق أونلاين
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نشرية خاصة: موجة حر شديدة تجتاح 49 ولاية

حذرت نشرية حول حالة الطقس ليوم الإثنين، من موجة حر شديدة تصل إلى 49 درجة عبر العديد من الولايات وتستمر إلى غاية يوم الثلاثاء.

وحسب تنبيه من المستوى الأول والثاني للديوان الوطني للارصاد الجوية فستتراوح درجات الحرارة ما بين  39 و49 درجة مئوية.

الولايات المعنية هي: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، العاصمة، البليدة، تيبازة. الشلف، مستغانم، وهران، عين تموشنت، تلمسان، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، المدية، عين الدفلى. تيسمسيلت، تيارت، سعيدة، معسكر، سيدي بلعباس، النعامة، الجلفة، باتنة، خنشلة، تبسة، بسكرة، المسيلة، اولاد جلال، الأغواط، البيض، النعامة، تقرت. ورقلة، الوادي، المغير، تييمون، أدرار، تندوف، برج باجي مختار.

كما نبهت المصالح الجوية في نشرية أخرى من تساقط أمطار رعدية عبر كل من ولايات: تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، المسيلة، الجلفة، المدية، تيزي وزو والبويرة.

وستكون هذه النشرية سارية بداية من الساعة 3 زولا إلى غاية 6 مساء عبر بعض الولايات و9 ليلا عبر أخرى.

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