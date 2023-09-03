نشرية خاصة: موجة حر شديدة تصل إلى 43 درجة عبر 9 ولايات

نشر الديوان الوطني للأرصاد الجوية تنبيها من المستوى الثاني حول حالة الطقس ليوم الأحد، يتعلق بموجة حر تتعدى الـ 43 درجة عبر 9 ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من باللن البرتقالي أن موجة الحر ستخص ولايات: الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، تيبازة، جيجل، بجاية، عنابة، الطارف وسكيكدة.

وأوضحت النشرية أن موجة الحر ستستمر يومي الأحد والاثنين وستتراوح ما بين 42 و43 درجة مئوية.

كما حملت النشرية تنبيها حول تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات: وهران، عين تيموشنت، تلمسان، برج باجي مختار، إن قزام وتمنراست.